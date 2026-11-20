Microsoft откажется от бесплатного приложения To Do для ведения списков дел и напоминаний. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Популярный планировщик позволяет сохранять задачи и синхронизировать их между устройствами. Приложения для Windows, macOS, Android и iOS, а также веб-версию закроют 30 июня 2027 года. При этом прекращение их поддержки не означает, что в тот же день Microsoft удалит пользовательские данные: сервис и средства синхронизации отключат позднее.

Владельцам рабочих и учебных аккаунтов предложат перейти в Microsoft Planner. Однако существующие задачи и списки не перенесут туда автоматически. Участники общих списков и выданные им разрешения тоже не будут перенесены.

Специалисты медиа выяснили, что для личных аккаунтов аналогичной замены не предусмотрено. Это касается и платных подписчиков Microsoft 365 Personal и Family. Им компания посоветовала самостоятельно выбрать другое приложение для управления задачами.

Microsoft пообещала предоставить инструмент экспорта данных до закрытия To Do. Однако инструкции пока не опубликованы. Кроме того, возможность выгрузить списки не гарантирует, что их получится импортировать в другой планировщик.