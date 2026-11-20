Несколько сотен молодых людей вышли на демонстрацию в центре Берлина, протестуя против возвращения всеобщей воинской повинности, милитаризации и удорожания жизни. Многие активисты также выступают за отставку канцлера Германии Фридриха Мерца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициатором акции выступило молодежное объединение Gen Z regelt ("Поколение Z решает") совместно с альянсом "Школьная забастовка против воинской повинности". Демонстрация проходит под лозунгом "Бороться вместе, а не стрелять друг в друга! - Школьная забастовка против воинской повинности". Участники манифестации собираются недалеко от одной из центральных площадей столицы - Александерплац. В настоящее время наблюдается сильный приток людей, в том числе с четырех согласованных подводящих митингов, из-за чего начало демонстрации, изначально запланированное на 11:30 (13:30 мск), задержалось. Всего на эту акцию было заявлено около 5 тыс. человек.

Значительную часть протестующих на углу Карл-Маркс-аллее и Александерштрассе, как убедился корреспондент ТАСС, составляют школьники. Участники акции выступают против планов по восстановлению обязательного призыва в армию и требуют увеличения госфинансирования школ, психотерапевтической помощи, усиления мер по защите климата и обеспечения доступной стоимости жизни. Многие требуют отставки Мерца. В руках у собравшихся можно увидеть плакаты с лозунгами "Нет воинской повинности" (Nein zur Wehrpflicht), "Ни одного человека, ни одного цента Бундесверу" (Kein Mensch, kein Cent der Bundeswehr), а также антиправительственные транспаранты "Мерц должен уйти! Против урезания [бюджета], расизма и вооружения" (Merz muss weg! Gegen Kürzungen, Rassismus und Aufrüstung).

Ожидается, что шествие направится от площади Александерплац в центральном районе Митте к площади Марианненплац в Кройцберге. Обстановка пока остается мирной, инцидентов не зафиксировано. Для обеспечения правопорядка в германской столице в течение всего дня и предстоящей ночи задействованы до 1,6 тыс. сотрудников полиции.

Предполагается, что молодежные протесты пройдут и в других городах Германии. Как сообщили организаторы, заранее было подано почти 21 тыс. заявок на участие в мероприятиях в 73 городах страны.

31 октября масштабные демонстрации и акции протеста молодежи прошли более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. В некоторых городах дело дошло до беспорядков. В столице ФРГ на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, пострадали 27 сотрудников, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кёльне стражам порядка пришлось применить водометы. Хуже всего ситуация была во Франкфурте-на-Майне. Там участники протестов вступали в стычки с полицией, грабили магазины. Пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.