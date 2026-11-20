В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Беларусь на этот год, делегация во главе с начальником связи Вооруженных сил - начальником Управления связи Генерального штаба Вооруженных сил, полковником Павлом Прасолом совершила визит в нашу страну.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча на тему "Организация связи и применение подразделений связи". В ходе мероприятия также состоялся обмен мнениями по вопросам применения подразделений и средств связи, а также другим темам.

Затем белорусская делегация посетила Н-скую воинскую часть. Здесь гостям была представлена подробная информация об организации работы связи в Азербайджанской Армии, продемонстрированы различные средства и техника связи, отвечающие современным требованиям.

В рамках визита гости посетили Центр Гейдара Алиева и Музей военной истории, ознакомились с военной историей нашей страны, а также героическим путем шехидов, отдавших жизнь во имя Родины.

В завершение стороны преподнесли друг другу памятные подарки.

Визит имеет важное значение с точки зрения изучения передового опыта в области организации работы связи в войсках, а также развития сотрудничества между нашими странами в направлении подготовки кадров.