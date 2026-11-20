Евросоюз впервые с 2024 года выделил средства на закупки вооружений по новым контрактам для Украины из Европейского фонда мира (ЕФМ), сумма составила €1 млрд. Об этом сообщил Совет ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Совет ЕС одобрил два решения, которые позволили выделить новую военную помощь Украине из Европейского фонда мира объемом €1 млрд для совместных закупок беспилотников, средств ПВО, боеприпасов, средств РЭБ и радаров", - говорится в заявлении. Эти вооружения должны поступить в зону боевых действий до конца 2027 года.