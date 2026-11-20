Немецкая авиакомпания Lufthansa решила сократить тысячу штатных сотрудников в хабах во Франкфурте и Мюнхене, сообщает отраслевой портал Airliners.de, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сокращения объясняют убытками и отсутствием конкурентоспособности. Руководители Lufthansa Йенс Риттер, Йорг Биссель, Астрид Небен, Хайко Райц и Франческо Скиортино представили ряд мер по урезанию расходов. Первая касается увольнения тысячи сотрудников в узловых аэропортах Франкфурта и Мюнхена. Кроме того, Lufthansa хочет еще больше сократить пропускную способность на коротких и средних маршрутах. Для этого планируется сократить количество самолетов семейства Airbus A320 под основным брендом Lufthansa. Цифры по этому поводу в письме не приводятся.

Во Франкфурте Lufthansa также хочет изменить структуру сети, которая росла десятилетиями, в том числе сократить количество ночных остановок за границей, по аналогии с Мюнхеном. По их словам, совет директоров хочет еще больше повысить стабильность расписания полетов и повысить производительность при более эффективном использовании ресурсов. Правление также хотело бы ускорить оснащение самолетов Starlink. Ожидается, что десять дополнительных самолетов будут получать быстрый доступ в Интернет в месяц, чтобы получать дополнительный доход за счет коммерциализации доступа в Интернет.

Согласно письму, операционный убыток Lufthansa составляет порядка 180 миллионов евро, то есть в среднем компания теряла 20 миллионов евро каждый месяц. По словам совета директоров, в четвертом квартале не ожидается значительного увеличения прибыли, что делает Lufthansa убыточной третий год подряд.