Азербайджан сыграет два товарищеских матча с Саудовской Аравией
Женская сборная Азербайджана по футболу проведет два товарищеских матча против национальной команды Саудовской Аравии.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АФФА, подопечные Сиясета Аскерова с 24 ноября по 5 декабря будут проводить учебно-тренировочные сборы в Баку.
Обе встречи состоятся 2 и 5 декабря на стадионе "Баил" и начнутся в 15:00.
На сборы приглашены 23 футболистки:
Айтадж Шарифова - "Юксекова Спор" (Турция)
Наргиз Алиева - "Сабах"
Гюнай Исмаилова - "Нефтчи"
Севиндж Джафарзаде - "Юксекова Спор" (Турция)
Наргиз Гаджиева - "Туран" (Казахстан)
Нигяр Мирзалиева - "Гамбург" (Германия)
Мане Моллаева - "Нефтчи"
Камилла Мамедова - "Шахтер" (Казахстан)
Алина Дорофеева - "Рубин" (Казань, Россия)
Йелиз Аджар - "Бешикташ" (Турция)
Эсра Манья - "Бешикташ" (Турция)
Алина Нахмедова - "Сафир" (Турция)
Айсун Мурадова - "Шиле БильгиДога" (Турция)
Перитан Боздаг - "Фенербахче" (Турция)
Вусаля Сейфеддинова - "Нефтчи"
Джаля Махсимова - "Нефтчи"
Кристина Бакарандзе - "Нике Луссо" (Грузия)
Милана Рагимова - "Уньеспор" (Турция)
Сона Рагимова - "Нефтчи"
Шафаг Насирова - "Нефтчи"
Медина Джуругова - "Нефтчи"
Вусаля Гаджиева - "Лиман"
Диана Мамедова - "Рубин" (Казань, Россия).
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