Несколько сотен студентов собрались в пятницу утром у главного здания Венского университета на демонстрацию против наращивания вооружений и милитаризации Европы. Мирная акция переросла в столкновения с полицией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В акции у площади Шоттентор в центре австрийской столицы приняли участие десятки студенческих и молодежных организаций. Они выступили с критикой политического курса европейских элит, которые делают ставку на наращивание вооружений и милитаризацию, попутно сокращая бюджетные инвестиции в образование, доступное жилье и защиту климата. "Забастовка в школе, университете и на заводе - это наш ответ политикам", - скандировала толпа.

Как заявила одна из выступавших активисток, молодежь уверена, что рост военных расходов повышает вероятность войны с Россией и делает будущее всех европейцев более неопределенным. "В то время как миллиарды уходят на танки и оружие, наши школы приходят в упадок, наши университеты разрушаются из-за сокращения финансирования, арендная плата стремительно растет, а климатический кризис игнорируется. Мы говорим: хватит!", - призвала она.

Акция начала выходить из-под контроля, когда значительное число участников по команде устремились к главному входу в здание университета, которое не было заявлено как место проведения мероприятия и потому блокировалось полицией. Имели место стычки между представителями правоохранительных органов и агрессивно настроенными участниками демонстрации, которые привели к задержаниям. Отдельные протестующие бросали в сторону здания емкости с неизвестной жидкостью. Полиция была вынуждена применить перцовый спрей и ручные распылители воды для разгона участников.