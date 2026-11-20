Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Кажется, в Армении окончательно закончились серьезные поводы для политической истерики. Поэтому местная оппозиция взялась за самое страшное: железнодорожные рельсы. Да-да, те самые металлические конструкции, по которым ездят поезда. Теперь даже они, оказывается, способны угрожать армянскому суверенитету, если вдруг осмелятся соединиться с азербайджанскими.

История с проектом TRIPP подарила армянской политической сцене очередной спектакль. И, надо признать, весьма показательный. Оппозиционеры в Ереване так увлеклись поиском капитуляции перед Баку, что добрались уже до базовых законов физики. Стыковка железнодорожных путей? Согласование технических параметров? Да как вообще можно допустить подобное без объявления национальной катастрофы!

Особенно отличилась депутат Марианна Гахраманян, которой Никол Пашинян 18 ноября в парламенте был вынужден объяснять, что две железные дороги, если они должны соединиться, нуждаются в согласовании технических характеристик. Казалось бы, мысль, доступная даже человеку, который никогда не видел поезда ближе, чем на картинке. Но в Ереване, видимо, свои представления об инженерии: рельсы должны встречаться исключительно после согласования с политсоветом оппозиции, а желательно вообще не встречаться, чтобы никто не заподозрил их в государственной измене.

Пашиняну остается только посочувствовать. Премьеру страны приходится тратить парламентское время на объяснение того, что железная дорога не умеет менять ширину колеи в зависимости от политических настроений. У металла, как выяснилось, нет националистических убеждений. У шпал нет политической программы. А стальные рельсы, к большому разочарованию реваншистов, совершенно не интересуются тем, кто в Ереване считает себя последним защитником армянской государственности.

Можно представить, что будет дальше. Сначала оппозиция потребует проверить, не содержат ли железнодорожные болты скрытых уступок Азербайджану. Затем объявит подозрительным направление движения поездов. А после обнаружения того, что составы могут двигаться в обе стороны, потребует срочного расследования: кто позволил азербайджанской стороне претендовать на обратное движение?

Шутки шутками, но политическая логика местных реваншистов действительно становится все более комичной. Любая попытка открыть коммуникации с соседями объявляется предательством, любое техническое согласование - уступкой, а любое движение к региональной связанности - чуть ли не угрозой существованию государства. Получается удивительная картина: Армению предлагают спасать от железной дороги, которая могла бы дать ей новые экономические возможности.

И ведь самое забавное в этой истории - никто не требует от армянской оппозиции любить Азербайджан, аплодировать Баку или писать признания в симпатии к TRIPP. Для начала достаточно понять, что транспортная инфраструктура строится по инженерным расчетам, а не по уровню политической ненависти. Поезда не обязаны останавливаться перед границей, чтобы дождаться, пока очередной оппозиционер закончит выступление о национальном унижении.

Но, похоже, для некоторых политиков в Ереване закрытая граница давно стала не проблемой, а единственной понятной политической программой. Открытие коммуникаций лишает их привычного топлива для мобилизации избирателей. Ведь если регион начнет двигаться вперед, придется объяснять гражданам, почему столько лет им предлагали гордиться тупиком.

Так что, возможно, армянской оппозиции действительно стоит заказать несколько учебников физики и инженерного дела. Начать можно с самого простого раздела - о соединении металлических конструкций. А там, глядишь, дойдут и до более сложных тем: зачем нужны железные дороги, как работает транзит и почему страна не может вечно существовать в режиме политической истерики.

Хотя есть опасение, что и учебники вызовут подозрения. Вдруг их напечатали в Баку, а формулы на страницах - очередной инструмент капитуляции?

Пока же остается констатировать: в Армении, кажется, нашли единственный способ победить железную дорогу - запретить ей думать о соединении с другой железной дорогой. Вот только поезда от этого быстрее не поедут, экономика богаче не станет, а политические фантазии оппозиции так и останутся единственным маршрутом, по которому она способна двигаться без остановок.