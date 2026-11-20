Объем продаж и предзаказов видеоигры GTA VI превысил $2,3 млрд. Об этом сообщила американская аналитическая компания SensorTower, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новую GTA купили уже более 24,5 млн пользователей. По данным SensorTower, порядка 75% игроков приобрели версию игры для консоли PlayStation 5. Продано уже более 18,4 млн копий на $1,77 млрд. Также пользователи Xbox купили еще 6,15 млн копий игры на $588 млн.

"Би-би-си" отмечает, что GTA VI может стать самым успешным продуктом в истории индустрии развлечений, если обойдет по продажам фильм "Человек Паук: Новый день", который заработал в прокате около $2,5 млрд.

"Создатели GTA 6, компания Rockstar, и ее материнская компания Take-Two, не опубликовали подробности о продажах игры, но заявили, что спрос был "беспрецедентным", - пишут журналисты.

Релиз Grand Theft Auto (GTA) VI состоялся 19 ноября. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала от критиков 99 из 100 баллов.