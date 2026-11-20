В Международном центре мугама прошёл очередной вечер из цикла "Мугамные дестгяхи" в рамках проекта "Азербайджанский мугам". Главным героем программы стал дестгях "Шур" - один из самых тонких и проникновенных в национальной традиции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЦМ.

В его звучании есть редкое сочетание мягкой лирики и внутренней глубины. Светлая задумчивость в мелодических линиях "Шур" легко сменяется живым движением чувства, а импровизационное развитие внутри строгого канона помогает исполнителям каждый раз по-новому раскрывать богатую палитру этого лада.

В разные годы к этому дестгяху обращались признанные ханенде - Джаббар Гарьягдыоглу, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Зульфи Адигезалов, Абульфат Алиев, Ариф Бабаев и Алибаба Мамедов. А сегодня это Алим Гасымов, Мансум Ибрагимов, Сакина Исмайлова и Тейюб Асланов.

Не меньше красок "Шур" раскрывает и в звучании народных инструментов. Его история неразрывно связана с именами прославленных таристов Гурбана Примова, Бахрама Мансурова, Ахсана Дадашева, Гаджи Мамедова и Рамиза Гулиева, а также выдающегося кяманчиста Габиля Алиева.

Новую страницу в истории этого мугама открыл в 1948 году Фикрет Амиров, создавший симфонический мугам "Шур". Переложив законы мугамной импровизации на язык симфонического оркестра, композитор фактически положил начало новому жанру.

На сцене Международного центра мугама "Шур" прозвучал в исполнении ханенде Вюсала Гасымова, Мафтуна Сафарли и Рамиля Гумбатли. Вместе с вокалистами выступили Миргусейн Асадуллаев (тар), Хикмет Абдуллаев (кяманча), Ройя Гаджиева (канон), Рафаэль Аскеров (балабан) и Сайяр Теймуров (нагара).

В синтезе голосов и народных инструментов проявилась вся красота мугама "Шур" - от тихой, сосредоточенной лирики до ярких, эмоционально насыщенных всплесков.

Подобные вечера не только знакомят слушателей с богатством мугамного наследия, но и способствуют его сохранению и дальнейшему развитию. Благодаря выступлениям молодых исполнителей традиция мугама продолжает жить, обретая новое звучание и находя отклик у современной аудитории.

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