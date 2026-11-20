Президент США Дональд Трамп и Председатель КНР Си Цзиньпин договорились о том, что искусственный интеллект не должен самостоятельно принимать решения, связанные с проведением крупномасштабных военных операций.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, Трамп и Си Цзиньпин достигли договоренности о том, что человек должен участвовать в принятии всех военных решений, связанных с искусственным интеллектом, а самому ИИ не должно быть позволено автономно проводить крупномасштабные военные операции.

Бессент также добавил, что лидеры США и Китая подробно обсудили меры по предотвращению распространения ядерного оружия.

На встрече также были рассмотрены вопросы торговой политики и развития искусственного интеллекта.