Сенат (верхняя палата парламента) Франции окончательно принял законопроект, устанавливающий презумпцию правомерности применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и жандармерии.

Как сообщило Agence France-Presse, документ был принят 205 голосами против 110, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инициатива, внесенная депутатом от правоцентристской партии "Республиканцы" Эриком Поже, ранее была одобрена Национальным собранием (нижней палатой парламента). Ее поддержали правительство, значительная часть центристских сил и правая партия "Национальное объединение".

Согласно документу, сотрудники полиции и жандармерии при применении оружия будут считаться действовавшими в рамках закона, пока не будет доказано обратное.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приветствовал решение парламента, назвав его выражением доверия полицейским и жандармам. По его словам, закон обеспечит стражам порядка правовую базу, соответствующую реальным условиям их работы.

В то же время представители левых партий выступили категорически против инициативы, назвав ее "разрешением на убийство". Социалисты в Сенате объявили о намерении обратиться в Конституционный совет Франции, чтобы добиться признания закона неконституционным и воспрепятствовать его вступлению в силу.

Принятие документа состоялось на фоне продолжающихся во Франции протестов, в ходе которых неоднократно происходили столкновения демонстрантов с полицией. Петиция против законопроекта на сайте Национального собрания собрала более 700 тыс. подписей. Ожидается, что противодействие закону станет одним из требований участников новых манифестаций, намеченных на 21 ноября. В связи с этим глава МВД призвал префектов усилить бдительность в отношении групп, наиболее враждебно настроенных к правоохранительным органам.