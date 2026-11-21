Проводное подключение может решить проблему низкой скорости и нестабильного интернета дома. Об этом сообщает издание XDA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редактор портала Танвир Сингх признался, что каждый вечер в одно и то же время он замечал, что скорость интернета на его домашних устройствах снижается. Специалист провел диагностику, не нашел поломки роутера и проблем с провайдером, но устранил неполадку, настроив проводное соединение.

По словам Сингха, падение скорости домашнего интернета по вечерам можно объяснить тем, что многие пользователи - его соседи по району - возвращаются домой с работы и заходят в сеть. Автор выяснил, что проблему нельзя решить обращением к провайдеру, и в итоге нашел лучший, по его словам, способ увеличения скорости интернета - он подключил основные домашние гаджеты по проводу через Ethernet.

"Со смартфоном, ноутбуком или iPad ничего сделать не удалось, но я наконец-то подключил свой смарт-телевизор через Ethernet-кабель", - отметил журналист. По его словам, он сразу заметил, что исчезли периодические задержки и падение качества потоковой передачи во время просмотра фильмов. Также он подключил по проводу игровую консоль.

"Задержка и помехи будут по-прежнему доставлять неудобства пользователям в густонаселенных городских районах. Подключение устройств к сети с помощью кабеля - лучший вариант, если вы хотите получить максимально надежное соединение", - заключил Танвир Сингх.