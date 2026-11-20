https://news.day.az/world/1875951.html Трамп даст демократам отпор Президент США Дональд Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты, которые демократы представят в Конгресс. Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме. Он отметил, что воспользуется правом вето, если демократы не примут его требования, и такая ситуация может продолжаться в течение двух лет.
Трамп даст демократам отпор
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты, которые демократы представят в Конгресс.
Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.
Он отметил, что воспользуется правом вето, если демократы не примут его требования, и такая ситуация может продолжаться в течение двух лет.
Трамп также заявил, что сотрудничество с некоторыми республиканцами может принести лучшие результаты, чем взаимодействие с демократами.
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