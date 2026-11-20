Президент США Дональд Трамп заявил, что будет накладывать вето на законопроекты, которые демократы представят в Конгресс.

Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.

Он отметил, что воспользуется правом вето, если демократы не примут его требования, и такая ситуация может продолжаться в течение двух лет.

Трамп также заявил, что сотрудничество с некоторыми республиканцами может принести лучшие результаты, чем взаимодействие с демократами.