Продажи и предзаказы видеоигры GTA VI за первые сутки после релиза превысили $2,36 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит аналитическая компания Sensor Tower.

Всего было реализовано более 24,58 млн копий игры. Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, остальные 25% - для Xbox. Продажи на платформе PlayStation принесли разработчику Rockstar Games $1,77 млрд, а на Xbox - $588 млн.

Релиз GTA VI состоялся 19 ноября, спустя 13 лет после выхода предыдущей части серии.