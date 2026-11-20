https://news.day.az/hitech/1875952.html GTA VI бьет рекорды Продажи и предзаказы видеоигры GTA VI за первые сутки после релиза превысили $2,36 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит аналитическая компания Sensor Tower. Всего было реализовано более 24,58 млн копий игры. Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, остальные 25% - для Xbox.
GTA VI бьет рекорды
Продажи и предзаказы видеоигры GTA VI за первые сутки после релиза превысили $2,36 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит аналитическая компания Sensor Tower.
Всего было реализовано более 24,58 млн копий игры. Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, остальные 25% - для Xbox. Продажи на платформе PlayStation принесли разработчику Rockstar Games $1,77 млрд, а на Xbox - $588 млн.
Релиз GTA VI состоялся 19 ноября, спустя 13 лет после выхода предыдущей части серии.
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