По случаю Дня города Агдам организованы выставки - ФОТО
При организации министерства культуры и Объединения фотографов Азербайджана в рамках Дня города Агдам открылась фотовыставка "Агдам: на крыльях времени".
Как передает Day.Az, по информации министерства культуры, на выставке, организованной в Центре мугама города Агдам, представлено более 30 работ семи профессиональных фотографов. На фотографиях отражены историческая память, природа и процесс восстановления Агдамского района.
В рамках праздничных мероприятий в Центре мугама также организована выставка картин проживающего в США художника и архитектора Явера Рзаева "Душа моя в Карабахе". На выставке демонстрируются 11 живописных произведений, созданных художником в 2010 году и посвященных природе Карабаха, привязанности к родной земле.
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и представители общественности района ознакомились с обеими выставками.
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