Я совершил свой самый важный визит в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы достигли многочисленных соглашений, и наша цель - обеспечить безопасность и мир.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами по итогам визита в Китай.

Подчеркнув, что в ближайшее время цены на топливо продолжат снижаться еще более быстрыми темпами, Трамп отметил, что стоимость топлива зависит от того, как будут урегулированы вопросы с Ираном.

"Мы хотим достичь с Ираном настоящего, а не фиктивного соглашения. Иран пытается достичь соглашения, но не принимает наши условия", - заявил Трамп.

Сообщив, что договорился с китайским лидером об установлении общих правил использования искусственного интеллекта, Трамп продолжил:

"Мы опережаем Китай в области суперинтеллекта. Победитель в этой гонке получит всё", - заявил американский лидер.

Трамп также сообщил, что США введут серьезные санкции против американских компаний, пытающихся создавать центры обработки данных за пределами страны.