Президент США Дональд Трамп заявил, что существуют хорошие возможности для достижения мирного урегулирования конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Комментируя встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Китае и обсуждение украинского конфликта, Трамп сказал:

"У нас идут очень хорошие переговоры по достижению мира. Думаю, у нас есть реальные шансы на успех".

Трамп также заявил, что Президент России Владимир Путин открыто выразил желание добиться мирного урегулирования украинского кризиса.

"Я провел двустороннюю встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Он открыто заявил, что хочет завершить войну между Россией и Украиной дипломатическими средствами", - добавил Трамп.