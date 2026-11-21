https://news.day.az/world/1876068.html В Грузии снова произошел взрыв в жилом доме - ВИДЕО В городе Кутаиси прогремел взрыв в жилом здании. Предположительно, причиной стала утечка газа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Одна женщина получила легкие ожоги. Жителей дома эвакуировали.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Грузии снова произошел взрыв в жилом доме - ВИДЕО
В городе Кутаиси прогремел взрыв в жилом здании. Предположительно, причиной стала утечка газа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Одна женщина получила легкие ожоги. Жителей дома эвакуировали.
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