Для подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо внести изменения в действующую Конституцию или принять новую.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью немецкому телеканалу Tagesschau в ходе поездки по Южному Кавказу.

"Очень важно, чтобы стороны наконец поставили подписи под мирным соглашением. Для этого Армении еще необходимо внести изменения в свою Конституцию или принять новую Конституцию", - подчеркнул глава германского внешнеполитического ведомства.

По словам Вадефуля, после многолетнего конфликта Азербайджан и Армения приблизились к окончательному урегулированию и уже достигли принципиальных договоренностей. Однако мирное соглашение пока остается неподписанным.

Министр отметил, что в Армении продолжаются обсуждения конституционных изменений, признав сложность этого процесса.

"Сейчас здесь ведутся соответствующие дискуссии. Как можно себе представить, это непростой процесс. Я пытаюсь оказать поддержку, однако, разумеется, этот вопрос относится к внутренней политике Армении", - заявил Вадефуль.

Глава МИД Германии подчеркнул заинтересованность Берлина в установлении прочного мира между Баку и Ереваном.

По его словам, окончательное урегулирование конфликта откроет широкие возможности для развития транспортных коммуникаций, перевозки товаров и сырья, транспортировки энергоносителей и передачи электроэнергии.

Кроме того, мирное соглашение будет способствовать восстановлению культурных связей между народами региона.

В ходе интервью глава МИД Германии также высоко оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Он назвал Азербайджан надежным партнером Германии и важным поставщиком нефти и газа для европейских государств.

"В условиях, когда нам необходимо снижать зависимость от российских энергоресурсов, а соответствующие связи мы уже разорвали, нам нужны надежные поставщики. Азербайджан входит в их число", - заявил Вадефуль.

По его словам, стабилизация и дальнейшее расширение энергетического сотрудничества с Азербайджаном отвечают интересам германской экономики и потребителей, нуждающихся в доступных энергоресурсах.

Министр также подчеркнул стратегическое значение Южного Кавказа, назвав его регионом возможностей для Европы.

Вадефуль отметил, что Южный Кавказ является важным связующим звеном с Центральной Азией, откуда промышленно развитые страны получают необходимые им сырьевые ресурсы.