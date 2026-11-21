Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступает за возвращение страны в Европейский союз и планирует начать консультации с Брюсселем. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленного союзника главы британского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По итогам саммита в Брюсселе 20 ноября 2026 года Бернем объявил о запуске годичного "процесса мозгового штурма" с ЕС для оценки вариантов долгосрочного сотрудничества после следующих выборов, которые которые должны пройти не позднее августа 2029 года.

Как пишет The Times, премьер намерен представить варианты отношений с ЕС в рамках десятилетнего плана развития страны. Ранее он говорил о необходимости обсудить долгосрочные отношения, отмечая при этом, что текущие договоренности - вероятно, предел того, чего можно достичь в рамках нынешнего парламента, учитывая предвыборные обязательства Лейбористской партии 2024 года не возвращаться на единый рынок, в таможенный союз или к свободе передвижения.

На саммите в Брюсселе стороны объявили о пакете договоренностей, включающем отмену большинства проверок на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции в ЕС при соблюдении ряда правил, схему молодежных обменов и договоренности по торговле квотами на выбросы. Внесение законопроекта для реализации сделки в парламент Великобритании ожидается в ближайшие дни.

По данным издания, государства - члены ЕС заявили, что сделка вступит в силу только при уступках Лондона по снижению платы за обучение для студентов из ЕС в британских вузах.