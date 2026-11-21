Автор: Зульфугар Ибрагимов

19 ноября городской совет французского города Ницца принял обещанную армянству резолюцию в поддержку осужденных в Баку армянских преступников, присвоив им звание почетных граждан города.

Резолюция очень трогательного содержания, наверняка, она еще украшена розовыми сердечками и бабочками. Согласно решению, за каждым из отбывающих сроки преступников закрепляется один из членов городского совета в качестве символического крестного отца или крестной матери. Больше всех повезло члену городского совета Марине Петросян, которой достался аж сам Рубик Варданян. Впрочем, ради этого все и затевалось. Ради Рубика, а все остальные пошли оптом по сниженной цене. Кому достались Бако, Араик, Аркаша и прочие, не сообщается.

Вся церемония происходила под контролем армянства, чтобы кто-нибудь не вздумал делать шаг в сторону. Инициаторам резолюции были дашнаки - Комитет защиты Армянского дела(CDCA), представляющий собой французское и бельгийское отделения сети ("Ай Дат") партии "Дашнакцутюн". А на голосовании присутствовал "постоянный представитель" ликвидированного сепаратистского режима в Европе Ованес Геворгян. Уже три года как Ованесу некого представлять даже незаконно, а он все продолжает играть в эти игры, и купленные диаспорой французские чиновники не смеют пикнуть и попросить это постороннее лицо выйти за дверь.

Хотя инициатива принадлежит диаспоре, ее "автором" разрешили стать мэру Ниццы Эрику Сьотти. Под его именем эта глупая игра будет выглядеть не такой глупой, а даже солидной, рассудили в местной общине.

В октябре этот, пардон, жалкий политик написал в соцсетях, что взял на себя обязательство предложить, чтобы 20 армянских "пленных из арцаха" стали почетными гражданами Ниццы. Набравшись смелости, он добавил, что Азербайджану, мол, не удастся стереть имена армянских преступников из его памяти.

Правда, больше похоже, что "обязательство" было не взято им, а на него возложено. Ему пришлось заучить имена преступников и научиться узнавать их в лицо. А чтобы не мучиться в одиночку, перед воротами мэрии французского города Ницца были прилеплены плакаты с "ликами" негодяев. Пусть и жители Ниццы потренеруют память.

Жалкое зрелище, жалкий мэр, жалкая резолюция и очень смешная. Это действительно очень и очень смешно. Крестные отцы и матери... До этого надо было еще додуматься. Интересно, что получит "крестная" Рубена Варданяна. Ну, помимо подачек от семейства, которое и так грабят все кому не лень.

В принципе, услуги Петросян, конечно, должны быть оплачены. Это каким талантом надо обладать, чтобы умудриться в такой глупой форме лишний раз напомнить о Рубике, да еще получить для него статус, которым он никогда не сможет воспользоваться. Если бы статус почетного гражданина Ниццы мог передаваться по наследству, другое дело, но... Хотя если Петросян с дашнаками постараются, для него могут сделать исключение.

Петросян возвестила, что это важный символический шаг, который, мол, "перерастет в конкретные правовые действия". Можно представить лица других "крестных", которым за их услуги столько не заплатят. Наверняка, услышав о "правовых действиях", они, как гражданин Кислярский из "Двенадцати стульев", захотели "дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания".