https://news.day.az/world/1875964.html Трамп назвал "самые могущественные государства" Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными государствами мира, особенно в технологическом отношении. "Мы - самые могущественные", - сказал американский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трамп назвал "самые могущественные государства"
Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными государствами мира, особенно в технологическом отношении.
"Мы - самые могущественные", - сказал американский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
19 ноября в Шэньчжэне прошла первая в истории встреча лидеров России, Китая и США. По ее итогам Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли декларацию.
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