Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными государствами мира, особенно в технологическом отношении.

"Мы - самые могущественные", - сказал американский лидер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19 ноября в Шэньчжэне прошла первая в истории встреча лидеров России, Китая и США. По ее итогам Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли декларацию.