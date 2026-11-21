Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Карлос заявил, что его отца вновь госпитализировали из-за сильных болей в животе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам Карлоса, сейчас он направляется в больницу, чтобы находиться рядом с отцом. Карлос связал ухудшение состояния здоровья отца с условиями содержания под стражей. Сын политика подчеркнул, что Болсонару перенес более девяти операций после ножевого ранения и нуждается в физической активности, однако в заключении лишен возможности нормально двигаться. Он также назвал происходящее психологическими пытками.

Кроме того, Карлос обвинил власти страны в намеренном создании угрозы для жизни отца. "Единственный сын, которому Мораэс разрешает посещать его, дважды в неделю всего по два часа - это я, и я не могу сейчас быть рядом с ним. У меня нет слов или чувств, чтобы описать этого человека!", - написал автор публикации.

Впрочем, просьбу сына остаться с госпитализированным отцом все же одобрили, поскольку в больнице не было других членов семьи, указал Болсонару.