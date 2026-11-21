https://news.day.az/officialchronicle/1875970.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме главы государства Президенту Грузии говорится: "Уважаемый господин Президент...
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, произошедшего в жилом доме в городе Тбилиси.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю выздоровления раненым".
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