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В Ханое состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Вьетнама в расширенном составе

21 ноября в Ханое состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется