https://news.day.az/officialchronicle/1875972.html В Ханое состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Вьетнама в расширенном составе 21 ноября в Ханое состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Ханое состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Вьетнама в расширенном составе
21 ноября в Ханое состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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