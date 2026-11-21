https://news.day.az/officialchronicle/1875974.html Президенты Ильхам Алиев и То Лам приняли Совместное заявление, обменялись азербайджано-вьетнамскими документами 21 ноября в Ханое Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президенты Ильхам Алиев и То Лам приняли Совместное заявление, обменялись азербайджано-вьетнамскими документами
21 ноября в Ханое Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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