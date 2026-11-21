В январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в Россию было экспортировано 95,075 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 4,027 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года экспорт электроэнергии в Россию увеличился в стоимостном выражении на 429 тысяч долларов США, или на 11,9 процента, а в физическом - на 12,467 миллиона кВт·ч, или на 15,1 процента, передает Day.Az.

В то же время за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из России 58,578 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 2,270 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился в стоимостном выражении на 149 тысяч долларов США, или на 6,2 процента, а в физическом - на 9,830 миллиона кВт·ч, или на 14,4 процента.

В целом в январе-сентябре 2026 года Азербайджан экспортировал в Россию, Грузию и Иран 341,135 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 17,603 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился в стоимостном выражении на 36,234 миллиона долларов США, или в 3,1 раза, а в физическом - на 599,357 миллиона кВт·ч, или в 2,8 раза.

Кроме того, за первые девять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из этих стран 161,042 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 7,886 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении на 1,966 миллиона долларов США, или на 33,2 процента, а в физическом - на 26,508 миллиона кВт·ч, или на 19,7 процента.

Согласно последним данным Государственного комитета статистики, в январе-сентябре 2026 года объем продукции и услуг в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане составил 2 миллиарда 627,8 миллиона манатов.

За отчетный период в данном секторе наблюдалась разнонаправленная динамика основных производственных показателей. Так, общее производство электроэнергии составило 20 миллиардов 29,6 миллиона кВт·ч, что на 2,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть электроэнергии была произведена на тепловых электростанциях (ТЭС). В отчетный период их выработка составила 15 миллиардов 170,3 миллиона кВт·ч, сократившись на 9,5 процента в годовом исчислении.

В то же время увеличилась выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). В январе-сентябре на них было произведено 2 миллиарда 739,5 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наиболее значительный рост был зафиксирован в ветроэнергетике. За отчетный период ветряные электростанции выработали 841,3 миллиона кВт·ч электроэнергии, что в 27,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рост производства продолжился и на солнечных электростанциях. В январе-сентябре их выработка составила 533,2 миллиона кВт·ч электроэнергии, увеличившись на 10,1 процента в годовом исчислении.

Кроме того, объем производства электроэнергии на станциях, использующих биомассу и сжигание отходов, составил 168,2 миллиона кВт·ч. Это на 5,8 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Таким образом, снижение общего объема производства электроэнергии было обусловлено прежде всего сокращением выработки на тепловых электростанциях. Вместе с тем производство электроэнергии на основе воды, ветра, солнца и биомассы продемонстрировало положительную динамику. Особенно заметный рост в ветроэнергетике свидетельствует об увеличении вклада этого направления в общий объем выработки электроэнергии.

Также были обнародованы производственные показатели в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. В январе-сентябре 2026 года объем произведенной продукции и оказанных услуг в этом секторе составил 511,5 миллиона манатов.

За отчетный период объем очистки и распределения воды, являющийся одним из основных физических показателей деятельности сектора водоснабжения, составил 506,4 миллиона кубометров. Это на 4,8 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года.