В рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам на официальном приеме в исполнении вьетнамской певицы прозвучала известная азербайджанская песня, которую в народе называют "Ey Vətən".

Как передает Day.Az, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Известная азербайджанская песня, которую в народе чаще называют "Ey Vətən" в исполнении вьетнамской певицы на официальном приеме в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева во Вьетнам. Отличное произношение и прекрасное исполнение! Полное название песни - "Nəğmə dolu bir ürəyəm", композитор - Эльза Ибрагимова", - говорится в публикации.