Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев сегодня проведет свой второй поединок в UFC. Он выступит на турнире UFC Qatar в столице Катара Дохе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соперником Абдуллаева станет австралиец Джейк Мэттьюс, на счету которого 16 побед и восемь поражений в UFC.

Бой включен в предварительную программу, которая начнется в 19:00 по бакинскому времени. Точное время выхода Абдуллаева в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

Накануне азербайджанец не уложился в весовой лимит, показав на официальном взвешивании 172 фунта (78 кг). Его соперник весил 170 фунтов (77,1 кг). Абдуллаев превысил допустимый предел на один фунт (около 450 г), однако бой состоится. В качестве штрафа он передаст Мэттьюсу 20% своего гонорара.

На счету австралийца 16 побед и восемь поражений в UFC. Абдуллаев подписал контракт с организацией в нынешнем году и 27 июня одержал дебютную победу на турнире UFC Fight Night в Баку, победив бразильца Джефферсона Насименту техническим нокаутом в третьем раунде.