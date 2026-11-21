Авиадиспетчеры Финляндии в пределах зоны своей ответственности ограничили полеты над восточной частью Финского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах, передает Day.Az.

"В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 20 км", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что ограничения действуют ориентировочно до 10:00 по бакинскоум времени. Причины их введения источник не назвал.