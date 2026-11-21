В Швейцарии прошли массовые молодежные демонстрации против сокращения финансирования образования, социальных программ и климатических инициатив на фоне увеличения военных расходов. По оценкам организаторов, акции охватили около 10 городов и собрали порядка 40 тыс. участников. Об этом 20 ноября сообщил портал Swissinfo, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Наиболее многочисленное шествие состоялось в Лозанне, где, согласно подсчетам полиции, собралось от 9 тыс. до 10 тыс. человек. При этом профсоюзы оценили число протестующих в 25 тыс. В Цюрихе на улицы вышло около 3 тыс. молодых людей, а в Женеве и Беллинцоне - примерно по 1 тыс. участников.

Большинство демонстраций прошло без серьезных происшествий, однако в Базеле и Лозанне возникли столкновения с правоохранителями, следует из материала. В Базеле протестующие в масках возвели баррикады и забросали полицейских различными предметами и пиротехникой. Для пресечения беспорядков силовики использовали водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В Цюрихе полиция задержала четырех человек по подозрению в воспрепятствовании работе должностных лиц, еще 29 участников временно доставили в участок.

Акции стали частью международного движения Youth Strike, возникшего в начале 2026 года, уточняется в материале. К протестам в Швейцарии присоединились учащиеся более 65 образовательных учреждений. Помимо пересмотра военных расходов демонстранты потребовали введения 35-часовой рабочей недели, доступного питания для студентов и улучшения условий труда молодежи.