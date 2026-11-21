Компания Volkswagen воскресила культовое для рынка США название Rabbit. Так, немецкий бренд выводит лимитированную версию Rabbit Edition для модели Golf GTI 2027 модельного года. Спецверсия отсылает к оригинальному Volkswagen Rabbit, который в своё время познакомил американский рынок с сегментом "горячих" хетчбэков, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новинка появится в середине 2027 года и займёт место между комплектациями S и SE. Rabbit Edition получит ряд доработок, обычно доступных только в топовой версии Autobahn: адаптивные амортизаторы, 19-дюймовые колёсные диски и летние шины вместо всесезонных.

Визуально спецверсия выделяется затемнённым логотипом. Также автомобиль получил чёрную решетку радиатора, а также антрацитовые диски, корпуса зеркал и крышу. Единственный не черный элемент - хромированный значок Rabbit на задней двери, отсылающий к оригинальной модели.

Продажи стартуют во втором квартале 2027 года, и эта версия будет эксклюзивной для рынка США. Точные цены пока не объявлены, но ожидается, что Rabbit Edition будет стоить менее 40 тысяч долларов (около 3,3 млн рублей)

Главное разочарование для поклонников марки - механическая коробка передач в новой спецверсии по-прежнему недоступна. Машина комплектуется строго 7-ступенчатым преселективным "роботом".