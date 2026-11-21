Автор: Лейла Таривердиева

Министерство юстиции Армении планирует опубликовать проект новой Конституции страны в понедельник, 23 ноября, о чем заявил премьер-министр Никол Пашинян. В этой связи глава правительства собирается выступить с обращением к народу.

Для реваншистской оппозиции это должно стать моментом истины. Реваншисты используют тему Конституции, чтобы ограничить возможности правительства в развитии мирного процесса с Азербайджаном.

На днях во время правительственного часа в парламенте Армении снова разгорелись дискуссии вокруг проекта новой Конституции. Глава кочаряновской фракции "Армения" Анна Григорян, очень довольная сложившейся ситуацией, вступила в перепалку с премьер-министром, чувствуя себя хозяйкой положения.

Григорян оперировала традиционным для реваншистской оппозиции набором обвинений, среди которых "алиевский проект" основной. Без конца произнося это словосочетание, реваншисты рассчитывают ввинтить его в сознание общества, которое и так достаточно дезориентировано. "Конституция Алиева в Армении не пройдет!" - гордо заявила реваншистка.

О том, что оппозиция забанит планы Пашиняна относительно Конституции, регулярно заявляют реваншистские лидеры - Самвел Карапетян, Нарек Карапетян, Арам Вардаварян, вопящие об "изменениях под внешним давлением". К ним пристроился сынок главы карабахского клана Левик Кочарян. Оппозиция согласна обсуждать новую Конституцию, но только не отсылку к Декларации о независимости. Это свято и неприкосновенно. Это и понятно - вся идеологическая система Армения сто лет держится на захвате территорий, и если вывести фразу из преамбулы Основного закона, система просто потеряет смысл. Армянству придется выстраивать новую, а никакого другого скрепляющего нацию фактора нет. Всю свою историю армянство держалось единым комом на мифах, ненависти и мечтах о чужих землях. Что оппоненты Пашиняна смогут предложить армянам вместо всего этого?

Пашинян знает, что в запасе у оппозиции нет никаких аргументов кроме "алиевского проекта", поэтому предлагает ей публично объявить, есть ли в ее программе "Армения от моря до моря", есть ли там "Ковсакан" (Зангилан) и "Санасар" (Губадлы). Вразумительно ответить реваншисты не могут, потому что при любом варианте оказываются в плохом свете. Если признают, что "миацум" жив, то признают, что представляют угрозу для Армении как провокаторы новой войны. Если откажутся от идеи, на которой держатся, обрушится само строение.

Тем временем, как сообщают армянские СМИ, перестала работать ссылка на Декларацию о независимости в тексте Конституции на сайтах президента Армении и Конституционного суда. При нажатии на ссылку появляется сообщение "404 не найдено".

Власти постепенно и упорно выдавливают токсичность из Основного закона, точнее, приучают граждан воспринимать отсылку к претензиям на территории соседа именно так. Пашинян долго тянул с этим вопросом, упустив выгодный момент для решения проблемы собственными силами. Но Баку не собирается отказываться от своих условий и постоянно ненавязчиво указывает Еревану на его обязательства.

Пашинян и сам понимает, что в Азербайджане настаивают не просто для демонстрации своей силы. В последнее время этот политик окончательно отказался от политкорректности в отношениях с оппозицией и высказывает свое мнение без оглядки на то, как отреагирует реваншистская масса и как это будет воспринято в обществе в целом. Времени размазывать кашу по тарелке больше нет - надо либо съесть ее, либо отказаться. Отказаться от выполнения условия Азербайджана будет означать отказ от мира. Для Армении это немыслимо. Реваншисты и сами не знают, что противопоставить этой данности. Об этом говорит тот факт, что в последнее время наблюдаются перемены и в оппозиционной риторике. Реваншисты больше не говорят о необходимости сохранения отсылки к Декларации, они строят свою позицию лишь на изменениях под давлением Азербайджана. По всему видно, что тема реванша, "возвращения" и тому подобное не находит понимания в обществе и оппозиции приходится находить другие инструменты.

Но это тоже не так просто, как кажется, потому что Пашинян настроен очень решительно. В ответ на обещания оппозиции не допустить референдума, он, в свою очередь, обещает "включить бульдозер", то есть объявить досрочные выборы, "на которых никто из представителей нынешней оппозиции не должен быть избран".

Ранее Никол Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера, но только в двух случаях: после подписания мира с Азербайджаном, или же если народ не одобрит изменения Конституции, что не позволит ему подписать мир.

"Если народ голосует против, то я ухожу. Так сказать, "сдаемся". Если голосует за, то принимаем Конституцию, делаем мир институциональным, открываем "Маршрут Трампа", проводим делимитацию сложных участков границы, и тогда я тоже ухожу", - заявил глава правительства.

Хотя такой выход достаточно рискованный для Никола Пашиняна, для оппозиции он не менее нежелателен. Потому что она на самом деле ни в чем не уверена. Оппозиция, утверждающая, что армянский народ не хочет перемен, должна была бы схватиться за такую возможность избавиться от премьера, который оказывается впереди, даже проигрывая войну и теряя Карабах. Почему же она так упорно выступает против референдума, ведь это такой шанс? Судя по всему, реваншисты в курсе реальных настроений в армянском обществе и опасаются, что за новую Конституцию проголосует большинство.

И опасения не напрасны. Армянское общество наблюдает. По реакциям в соцсетях судить сложно, потому что большая часть истеричных сторонников отказа от изменений в Армении не живут. Они живут в диаспоре. Высказываний в поддержку позиции правительства в разы меньше, однако это не значит, что армянское общество хочет нового противостояния и войны. Токсичные пары "миацума", поднявшие на ноги армян в конце 80-х, развеялись, и повторить того успеха реваншистам не удастся. Судить по блогерам и экспертам не стоит. Не эти блогеры и эксперты, не крикуны-миллиардеры будут брошены в мясорубку в случае нового конфликта, а обычные граждане, те самые, которые не решаются высказать, что думают, опасаясь быть названными "врагами", "предателями", "турками" и так далее.

Так что особой надежды на общество у реваншистов нет. Не стоит им рассчитывать и на внешнюю поддержку. Внешние акторы отошли в сторону, оставив вопрос на две соседние страны. Так же они будут в стороне в случае нового конфликта. Очень сомнительно, что реваншистская оппозиция рассчитывает на что-то иное. Она не хочет сдаваться и примиряться с реалиями, но рано или поздно это сделать придется.

В ходе правительственного часа глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что смена Конституции - внутренняя повестка, которая имеет определенное позиционирование, а также международный геополитический посыл. "Мы тысячу раз говорили, что перед нами такого требования нет. Другая сторона заявила о готовности торговать, сотрудничать, но заявила, что подпишет (мирный договор), когда то (смена Конституции) будет. Как еще объяснить?" - сказал Мирзоян.

Действительно, какими еще словами объяснять?

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Сохбет Мамедов, политолог, глава аналитического центра "Иреван":

"Согласно процедуре, после публикации текста проекта и проведения общественных обсуждений Национальное собрание Армении должно определить дату проведения референдума. Для этого требуется одобрение не менее двух третей от общего числа депутатов парламента. Реалии внутриполитической жизни в соседней стране позволяют прогнозировать, что процесс этот будет нелегким по ряду причин.

Во-первых, уже сегодня, не дожидаясь вынесения текста Конституции на обсуждение, оппозиционные силы Армении единым фронтом выступают против принятия нового Основного закона республики. Они не только громогласно заявляют об этом в парламенте, но и проводят марши несогласия, грациозно шествуя по улицам Еревана.

Во-вторых, хотя правящая партия "Гражданский договор" располагает большинством голосов в парламенте, однако этого недостаточно для конституционного большинства и принятия решения о референдуме.

Учитывая эти обстоятельства, власти Армении, скорее всего, выберут два варианта продвижения своей повестки. Первый из них - склонение на свою сторону некоторых депутатов в ходе голосования в парламенте, пообещав им некоторые преференции, что позволит преодолеть барьер в две трети голосов. Судя по консолидированной негативной позиции в парламенте, этот вариант может не состояться. Второй вариант - распустить парламент и провести внеочередные выборы с надеждой достичь желаемого результата.

Очевидно, что правящую партию больше устроил бы первый вариант. Во всяком случае, Никол Пашинян недавно заявлял, что считает маловероятным проведение внеочередных парламентских выборов. Однако в последние дни ситуация вокруг этого вопроса заметно обострилась, и заявления того же Пашиняна стали более жесткими.

Не думаю, что могут быть два мнения относительно отсылки к декларации о независимости в Конституции Армении. Это обстоятельство имеет принципиальное значение для конфронтующих сторон. Отсутствие ссылки на ДНА открывает двери к подписанию долгожданного соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, к чему стремится правительство Пашиняна.

Что же касается оппозиции, то она при таком раскладе лишается возможности в правовом аспекте проводить политику реваншизма. Именно по этой причине политические силы, подписавшие на днях заявление о формировании общенациональной консолидации, пытаются препятствовать принятию нового основного закона страны. Однако попытки консолидированной оппозиции сорвать процесс вынесения проекта на референдум, скорее всего, не увенчаются успехом, ибо подавляющее большинство граждан Армении хотят мира и напрочь отметают возможность возвращения во власть карабахского клана и пророссийских сил.

Именно это обстоятельство позволит Пашиняну реализовать намеченные планы в рамках программы правительства на 2026-2031 годы. Правда, на этом пути премьер-министру придется приложить немало сил, чтобы выдержать нарастающее давление со стороны внешних акторов, пытающихся удержать Армению в орбите своих национальных интересов".