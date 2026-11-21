В Азербайджане вновь может стать предметом обсуждения вопрос пенсионного обеспечения граждан, которые получают трудовую пенсию и одновременно продолжают работать. Несмотря на то что работающие пенсионеры в период трудовой деятельности продолжают выплачивать взносы на социальное страхование, порядок пересмотра их пенсий и начисления дополнительных выплат вызывает вопросы.

Могут ли социальные страховые взносы, которые работающие пенсионеры выплачивают в период трудовой деятельности, стать основанием для повышения их пенсий? Как этот процесс регулируется действующим законодательством и какие изменения необходимы для пересмотра пенсионных выплат работающим пенсионерам?

Как сообщает Day.Az, председатель Общественного объединения "Центр либеральных экономистов" Акиф Насирли, комментируя тему изданию "AzPolitika", заявил, что в Азербайджане пересмотр пенсий работающих пенсионеров возможен и для этого существуют определенные законодательные механизмы.

"Если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, социальные страховые взносы, накапливаемые на его индивидуальном счете в период трудовой деятельности, увеличивают пенсионный капитал. При соблюдении установленных условий этот капитал учитывается при перерасчете пенсии.

Однако главный вопрос заключается в том, как социальные страховые взносы, удерживаемые из заработной платы работающего пенсионера, влияют на размер его пенсии. Согласно действующим правилам, пенсия по возрасту гражданина, который продолжает работать, может быть пересчитана по его обращению с учетом пенсионного капитала, накопленного на индивидуальном счете после назначения пенсии. Как правило, такая возможность появляется после шести лет работы.

По мере продолжения трудовой деятельности пенсионный капитал гражданина увеличивается, что в дальнейшем позволяет повысить размер пенсии. Думаю, можно также обсудить возможность сделать этот механизм более гибким. Ведь люди, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, вносят вклад в экономику и одновременно перечисляют средства в систему социального страхования. Поэтому было бы целесообразно, чтобы уплачиваемые ими страховые взносы более оперативно и справедливо учитывались при пенсионном обеспечении", - отметил он.