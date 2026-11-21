Лица, незаконно носящие форменную одежду с отличительными знаками военнослужащих, сотрудников прокуратуры и субъектов оперативно-розыскной деятельности, могут быть оштрафованы, а сама одежда может быть конфискована.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения предусмотрены законодательными актами Азербайджана.

Так, за незаконное ношение военной формы и специальной форменной одежды предусмотрен штраф в размере от 800 до 1 000 манатов. При этом предмет административного правонарушения - соответствующая форменная одежда - подлежит конфискации.

Эти правила распространяются и на лиц, получивших право носить военную форму после увольнения с действительной военной службы в запас или отставку. За ношение военной формы в случаях, не предусмотренных законом, им может грозить штраф в размере от 500 до 700 манатов.