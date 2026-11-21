Сегодня исполняется 34 года со дня создания партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сложные общественно-политические события, происходившие в Азербайджане в первые годы независимости, серьезные угрозы, с которыми столкнулась страна, сделали создание новой политической организации исторической необходимостью. В этот период углублялся политический кризис в стране, все более наглядно проявлялась некомпетентность в государственном управлении, усиливались сепаратистские настроения, в стране разгорался гражданский конфликт, а агрессия Армении имела серьезные последствия. Будущее Азербайджана, только что восстановившего свою независимость, оказалось перед серьезной угрозой.

В такой сложный период единственным человеком, на которого народ возлагал надежды, был Великий лидер Гейдар Алиев, обладавший богатым опытом государственного строительства и управления. В октябре 1992 года известные представители интеллигенции страны обратились к Гейдару Алиеву с инициативой создания новой политической партии. Общенациональный лидер в своем письме от 24 октября того же года заявил о поддержке данной инициативы. Тем самым был заложен фундамент начала нового этапа в политической жизни Азербайджана.

21 ноября 1992 года на учредительной конференции в Нахчыване было официально объявлено о создании партии "Ени Азербайджан". Это событие имело важное историческое значение с точки зрения определения дальнейшего направления развития страны. Ведь в тот период политическая нестабильность, экономический спад, борьба за власть и тяжелая обстановка, вызванная войной, поставили под угрозу само существование азербайджанской государственности. Возвращение Гейдара Алиева в политику придало импульс спасению народа и выхода страны на путь стабильности.

После возвращения к власти Великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году в стране было предотвращено гражданское противостояние, укрепились традиции государственности и осуществлены радикальные изменения в системе управления. В короткие сроки были предприняты важные шаги по установлению стабильности, проведению экономических реформ и укреплению международных позиций Азербайджана. Широкая поддержка партии "Ени Азербайджан" со стороны общества стала выражением большой веры и доверия народа к Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

1993-2003 годы характеризуются как особый этап в истории независимого Азербайджана с точки зрения государственного строительства и развития. Именно в этот период были реализованы важные проекты, определившие будущую экономическую мощь Азербайджана. Подписание "Контракта века", строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, оживление экономики и начало нового этапа в построении армии внесли огромный вклад в развитие страны. Одновременно Азербайджан укрепил свои позиции как надежный партнер в системе международных отношений.

Стратегия развития, заложенная Гейдаром Алиевым, и сегодня составляет основу государственности и идеологических столпов независимого Азербайджана. В результате последовательной политики, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал ведущим государством в регионе и еще больше усилил свой международный авторитет.

Одним из важных направлений этой стратегии развития является расширение геополитического и геоэкономического значения нашей страны. Особое значение имеют такие стратегические проекты, как Зангезурский коридор, который не только соединит Нахчыван с другими территориями Азербайджана, но и создаст возможности для прямого выхода в Европу и Центральную Азию, а также Южный газовый коридор, играющий важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Эти инициативы укрепляют позиции Азербайджана как важного геополитического игрока не только на Южном Кавказе, но и в более широкой географии, включая Азию и Ближний Восток.

В настоящее время крупнейшей политической организацией в стране является партия "Ени Азербайджан". Преобладание молодежи среди членов партии является одним из важных показателей ее ориентированной на будущее деятельности. И в период Отечественной войны представители этой молодежи, проявив активность и самоотверженность, сыграли важную роль в достижении исторической Победы.

Одним из важных событий на историческом пути развития партии "Ени Азербайджан" стало проведение VIII съезда партии 2 октября 2026 года в Центре имени Гейдара Алиева в Баку. Этот съезд имел особое историческое значение, поскольку впервые высшее собрание партии состоялось после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это вновь выдвинуло на первый план политическое и моральное значение исторической Победы, одержанной нашей страной, и ознаменовало начало нового этапа в деятельности партии "Ени Азербайджан".

На VIII съезде Президент Ильхам Алиев высоко оценил роль партии в развитии страны: "В успешном и славном пути, пройденном страной за последние годы, есть огромная заслуга и неоценимый вклад активистов нашей партии".

Эти мысли главы государства являются важной оценкой активного участия членов ПЕА в политической, общественной жизни страны и процессах государственного строительства. Действительно, путь развития, пройденный партией с момента ее основания, отражает ответственность, которую она взяла на себя в судьбоносных вопросах страны, и ее деятельность, служащая интересам государственности. Участие активистов партии в развитии страны, защите национальных интересов и реализации поставленных стратегических целей еще больше укрепило ее позиции в общественно-политической жизни Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул историческое значение создания партии на VIII съезде ПЕА: "Точкой отсчета наших побед стал учредительный съезд Партии "Ени Азербайджан". Учредительный съезд партии "Новый Азербайджан", состоявшийся в Нахчыване в ноябре 1992 года, фактически проложил путь к нашим победам". Эти мысли еще раз подтверждают важную роль, которую создание партии "Новый Азербайджан" сыграло в истории независимости Азербайджана. Учредительный съезд партии "Ени Азербайджан", состоявшийся в Нахчыване в ноябре 1992 года, фактически проложил путь к нашим победам".

Эти взгляды еще раз подтверждают, какое важное значение имело создание партии "Ени Азербайджан" в истории независимости Азербайджана. Политическая организация, основанная в Нахчыване в 1992 году, в последующие годы стала важной политической силой в реализации стратегии развития страны. В результате продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политического курса, определенного Великим лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, сформировал новые геополитические реальности. В этой связи, как отметил глава государства, учредительный съезд ПЕА имеет особое значение как начало исторического пути, ведущего нашу страну к будущим победам.