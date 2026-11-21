Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, планирующим поездки в выходные дни.

Как передает Day.Az, в обращении ведомства отмечается, что в выходные на автомобильных дорогах увеличивается количество транспортных средств, что повышает риск ДТП.

Подчеркивается, что сезонные нестабильные погодные условия еще больше усугубляют ситуацию. Иногда несоблюдение водителями необходимых мер безопасности перед поездкой и безответственное поведение за рулем приводят к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

ГУГДП рекомендует водителям не выезжать на неисправных автомобилях, учитывать дорожные и погодные условия, а также не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпа.

Кроме того, ведомство подчеркивает важность строгого соблюдения скоростного режима и правил безопасности при обгоне и маневрировании.

ГУГДП призвало всех участников дорожного движения соблюдать правила и пожелало водителям безопасных поездок.