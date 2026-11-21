В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 20 ноября, были задержаны и переданы следствию семь человек, находившихся в розыске за мошенничество.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Отмечается, что за отчетные сутки полиция раскрыла 92 преступления, зарегистрированных на территории страны, а также три преступления, оставшихся нераскрытыми за предыдущие периоды.

Всего были задержаны и переданы по назначению 118 человек, находившихся в розыске, в том числе 97 человек, разыскиваемых в связи с задолженностью.

Кроме того, выявлено 15 фактов, связанных с наркотиками, а также 20 случаев обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

Также задержаны 64 человека, подозреваемых в совершении преступлений.