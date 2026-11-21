Медленный Android-смартфон не всегда означает, что устройству пора на замену - его производительность можно улучшить. Об этом сообщает немецкое издание Computer Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор материала Себастьян Колар собрал несколько способов ускорить смартфон. Среди них - очистка кеша, обновление системы и удаление ненужных приложений. В первую очередь специалист посоветовал очистить кеш приложений. Это временные данные, которые помогают программам быстрее открываться, но со временем занимают место.

Еще одним способом улучшения производительности устройства автор назвал установку доступных обновлений Android, приложений и системных компонентов Google Play. Также журналист советует перезагрузить смартфон и удалить программы, которыми владелец больше не пользуется.

Освободить память помогут и ненужные файлы: старые загрузки, фотографии и видео. Для этого можно проверить встроенное приложение для работы с файлами. Если смартфон кажется медленным из-за долгих переходов между экранами, анимацию можно сократить в настройках разработчика. Это сделает интерфейс визуально отзывчивее, но не увеличит производительность процессора.

Себастьян Колар заключил, что результат зависит от причины замедления. Если смартфон тормозит из-за нехватки свободного места или устаревших приложений, очистка и обновление могут помочь. Если устройство медленно работает даже после этих действий, причина может быть в износе аккумулятора или ограничениях самого устройства.