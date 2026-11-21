Пентагон рассекретил новый пакет документов, согласно которым в период с 1947 по 1952 год было получено около 1,5 тысячи обращений о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщается на специальном государственном портале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С 1947 года было зафиксировано около 1,5 тысячи официальных сообщений о появлении [НЛО] плюс огромное количество писем, телефонных звонков и сообщений в СМИ", - говорится в докладе ЦРУ от октября 1952 года.

Из документа также следует, что в июле 1952 года в США зарегистрировали 250 официальных сообщений об НЛО. При этом 20% от всех 1,5 тысячи обращений ВВС США определили как необъяснимые, следует из материалов.