Стремительное социально-экономическое развитие Вьетнама известно во всем мире. Благоприятный инвестиционный климат в стране привлекает множество компаний из разных частей света.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Вьетнама То Ламом в расширенном составе.

"Как Вы верно отметили, господин Президент, наши отношения носят стратегический характер. В прошлом году, в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан, мы официально подняли их до уровня стратегического партнерства, хотя по сути они были стратегическими и раньше", - подчеркнул глава нашего государства.