Азербайджанский паратаэквондист Имамеддин Халилов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, который проходит в южнокорейском Муджу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, чемпион Паралимпийских игр в Париже выступал в весовой категории до 70 кг (K44).

В 1/8 финала Халилов победил немца Колю Грабена, а в четвертьфинале со счетом 2:0 одолел турка Юсуфа Юначты.

В полуфинале азербайджанский спортсмен уступил мексиканцу Хуану Гарсии и завершил турнир с бронзовой медалью.

Отметим, что Халилов ранее становился чемпионом мира по паратаэквондо. В 2023 году он завоевал "золото" на первенстве в мексиканском Веракрусе, а в 2024-м выиграл Паралимпийские игры в Париже.