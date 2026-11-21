В словацком городе Модра как минимум 22 школьника почувствовали себя плохо после информации о предполагаемой утечке неизвестного вещества в учебном заведении. Об сообщает издание Dennìk N, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В отделение неотложной помощи Национального института детских болезней в Братиславе поступили семь девочек в возрасте от 15 до 17 лет. Ожидается прибытие еще 12 детей, из везут на эвакуационном автобусе. Сейчас госпитализирована одна девочка", - указывается в публикации.

Уточняется, что после поступившего утром сообщения о возможной утечке неизвестного вещества школьники были эвакуированы. Специалистами был обследован воздух, но повышенного содержания опасных соединений не обнаружилось. Взятые на месте пробы направлены на дополнительные лабораторные исследования. По факту происшествия полицейские возбудили уголовное дело о создании общественной опасности.