https://news.day.az/world/1875986.html Японию накрыли рекордные снегопады - ВИДЕО Рекордные для осени снегопады в XXI веке зарегистрированы сегодня в японских префектурах Фукусима и Нагано на острове Хонсю. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Японию накрыли рекордные снегопады - ВИДЕО
Рекордные для осени снегопады в XXI веке зарегистрированы сегодня в японских префектурах Фукусима и Нагано на острове Хонсю.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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