В Бинагадинском районе Баку произошла кража.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), пострадавший взял в одном из банков кредит в размере 4000 манатов на покупку автомобиля и принес деньги домой. Однако в его отсутствие денежные средства были похищены из квартиры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался давний знакомый потерпевшего Н. Гадирли.

Отмечается, что задержанный ранее уже был судим за кражу.

По факту проводится расследование.