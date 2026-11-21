https://news.day.az/society/1876047.html В Баку мужчина украл у знакомого 4 тысячи манатов В Бинагадинском районе Баку произошла кража. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), пострадавший взял в одном из банков кредит в размере 4000 манатов на покупку автомобиля и принес деньги домой. Однако в его отсутствие денежные средства были похищены из квартиры.
В Баку мужчина украл у знакомого 4 тысячи манатов
В Бинагадинском районе Баку произошла кража.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), пострадавший взял в одном из банков кредит в размере 4000 манатов на покупку автомобиля и принес деньги домой. Однако в его отсутствие денежные средства были похищены из квартиры.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался давний знакомый потерпевшего Н. Гадирли.
Отмечается, что задержанный ранее уже был судим за кражу.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре