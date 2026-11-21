Два представителя Азербайджана вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Ташкенте (Узбекистан).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Рамазан Ахмедов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, одержал победу иппоном над нидерландцем Стейном Олденхофом в 1/8 финала.

В категории до 100 кг успеха добился Давуд Намазлы. Азербайджанский дзюдоист также победил иппоном, взяв верх над представителем Узбекистана Мухаммадобидом Махмараимовым.

Таким образом, оба спортсмена продолжат борьбу за медали в четвертьфинале.

Напомним, по итогам первых двух соревновательных дней сборная Азербайджана завоевала одну бронзовую медаль. Ее обладателем стал Магомед Мусаев, выступавший в весовой категории до 66 кг.