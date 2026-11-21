В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ближе к ночи в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13 градусов тепла, днем - 15-18 градусов. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных, местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы. В горных районах ожидается снег. Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем - 14-18 градусов. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов.