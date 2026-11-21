https://news.day.az/azerinews/1876053.html Məleykə Abbaszadə rektor köməkçisini işdən azad etdi Bakı Dövlət Universitetində (BDU) kadr islahatı aparılıb. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı BDU-nun rektoru Məleykə Abbaszadə əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, rektorun köməkçisi Nərmin Heydərli vəzifəsindən azad edilib.
Məleykə Abbaszadə rektor köməkçisini işdən azad etdi
Bakı Dövlət Universitetində (BDU) kadr islahatı aparılıb.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı BDU-nun rektoru Məleykə Abbaszadə əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, rektorun köməkçisi Nərmin Heydərli vəzifəsindən azad edilib.
Qeyd edək ki, Nərmin Heydərli BDU-nun bir neçə gün əvvəl işdən çıxarılan rektoru Elçin Babayevin dövründə bu vəzifəyə təyin olunmuşdu.
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