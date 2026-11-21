В Бакинском государственном университете (БГУ) произошли кадровые изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, соответствующий приказ подписала ректор БГУ Малейка Аббасзаде.

Согласно приказу, помощник ректора Нармин Гейдарли освобождена от занимаемой должности.

Отметим, что Нармин Гейдарли была назначена на эту должность во время руководства БГУ Эльчином Бабаевым, который был уволен несколько дней назад.